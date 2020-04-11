 

“Умрите”: радикалы требуют адреса выздоровевших

11.04.2020, 21:15, Новости дня

По всей РФ выздоровели уже 1045 человек. Половина из них — в Москве. Только за последние сутки выписаны 149 пациентов, заявил заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

На языке медиков Артем Замулин из Тольятти – "нулевой пациент". С него началась цепочка заражений. Из Барселоны вернулся раньше, чем слово "самоизоляция" вошло в обиход.

"Конечно, я бы самоизолировался. Каждый должен обезопасить себя и своих близких", — признается Артем.

Проверили все его контакты. Коронавирус подтвердился у родителей и коллег.

Небольшой офис — очаг заражения. Здесь коронавирус появился после поездки в Испанию, здесь им были инфицированы четыре человека. Как только о болезни сотрудников стало известно, провели полную дезинфекцию — обработали специальным раствором все: от пола до потолка.

В отдельных больничных боксах друзья провели свыше трех недель. И теперь благодарят санитарок, медсестер и врачей.

Из симптомов — температура, насморк и кашель. Кто-то перестал чувствовать запахи, у кого-то вообще не было поводов для беспокойства.

"Они выздоровели и для социума не представляют никакой опасности", — заверил Николай Каравашкин, заместитель главного врача по инфекционным отделениям тольяттинской городской клинической больницы №5.

Хотя так считают не все. "Писали в Интернете: дайте нам их адреса. Зачем им наши адреса? Еще пишут, что так нам и надо, лучше бы не приезжали, умрите", — говорят выздоровевшие.

Даже с медиками разговор — на расстоянии и в масках. Их жизнь продолжается в режиме самоизоляции. Они все так же работают в одном коллективе, но на "удаленке". И поцелуи принимают только воздушные.



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