Мнение: Естественный прирост населения России, медицинские маски в СССР и белая семья негров

11.04.2020, 21:10, Разное

1. Мы обновили на «Руксперте» статьи со статистикой по естественному приросту (см. заглавный график), рождаемости и смертности в России. Как можно быстро убедиться, дела с демографией у нас идут хоть и не блестяще, но на общем скорбном фоне вполне приемлемо:

https://ruxpert.ru/Статистика:Естественный_прирост_населения_России

Основная проблема, конечно же, в падении рождаемости (показано число родившихся на 1000 человек населения):

https://ruxpert.ru/Статистика:Рождаемость_в_России

Зато смертность в России в последние годы была на минимуме:

https://ruxpert.ru/Статистика:Смертность_в_России

Будет интересно посмотреть, как на нашу демографию повлияет эпидемия коронавируса, длительные меры самоизоляции и экономический кризис. Вряд ли, конечно, это влияние в целом будет позитивным. Но, теоретически, мы ещё можем увидеть отдельные всплески рождаемости из-за того, что люди на карантине сидят дома и заняться им особо нечем. Вместе с тем, люди менее охотно заводят детей во время кризиса, так что итог может быть и отрицательным.

Не менее сложно со смертностью. Пока неясно, сколько людей преждевременно умрёт из-за коронавируса. Самоизоляция, с одной стороны, может уберечь стариков не только от COVID-19, но и от многих других инфекций и опасностей. С другой стороны, и ограничение физической активности, и карантинное обжиралово и финансовые потери также добавят цифр в печальную статистику, причём, пожалуй, на порядок-другой больше, чем собственно инфекция.

2. Коллега genby в ответ на возмущение некоторых любителей прошлого дефицитом медицинских масок в России указывает, что в СССР с масками было ещё хуже. Даже для хирургов их приходилось делать кустарным способом:

https://genby.livejournal.com/825531.html

Вероятно, многие помнят школьные уроки ОБЖ в 1980-е годы и в начале 1990-х. На них советским людям предлагалось самим делать себе марлевые повязки в случае какой-то радиоактивной или химической аварии.

Опять же, непонятно, почему советские власти не смогли или не захотели наладить массовое производство масок и повязок, чтобы заранее обеспечить ими всё население.

3. К вопросу о политкорректности. Как так получается, что при запросе «белая американская семья» или «white american family» поиск картинок в «Гугле» выдаёт преимущественно негров?

https://www.google.ru/search?q=белая+американская+семья&tbm=isch

https://www.google.ru/search?q=white+american+family&tbm=isch