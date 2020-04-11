Эксперты NASA показали последствия глобального потепления в Антарктиде

11.04.2020, 21:09, Разное

Эксперты, представляющие космическое агентство NASA, продемонстрировали на фото ряд природных изменений, ставших последствием проявления глобального потепления в Антарктиде. В частности, на территории острова Игл из-за слишком высоких температур, наблюдавшихся в начале февраля, снег растаял практически полностью.

Рекордно теплая погода присутствовала на антарктическом континенте в течение нескольких дней. Так, работники, обслуживающие научно-исследовательскую станцию Эсперанса, расположенную в северной части Антарктического полуострова, впервые с начала метеонаблюдений смогли зафиксировать температуру в +18 ℃. Такая аномально высокая температура привела к тому, что около полутора квадратных километров снежного покрова оказались пропитанными талой водой, что далее вызвало активный процесс таяния снегов. В результате на острове Игл произошла потеря около 136 мм слоя снега. Эксперты заявляют, что, судя по фотоснимку, всего одна неделя экстремально теплой погоды спровоцировала потерю примерно пятой части снега.

Исследователи отметили февраль текущего года как наиболее теплый месяц за весь многолетний период наблюдений, утверждая, что в сложившейся ситуации виновата деятельность людей. В свою очередь, представители экологических служб обратились с призывом о принятии необходимых мер, чтобы остановить опасную для континента климатическую динамику.