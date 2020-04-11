Опубликованы документы архива Министерства обороны о преступлениях нацистов

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11.04.2020, 21:09, Разное

Представители Российского военно-исторического общества (РВИО) опубликовали документы, находящиеся в Центральном архиве МО РФ. Указанная информация, размещенная на интернет портале История.РФ, иллюстрирует преступления нацистов на территории европейских стран во время Второй мировой войны.
Опубликование упомянутых материалов было приурочено к памятной дате 11 апреля, которая является Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Сотрудники РВИО высказали мнение, что опубликованные документальные свидетельства могут быть интересны как ученым, так и более широкой аудитории, в том числе – молодому поколению. По словам экспертов, документы содержат множество подлинных рукописей, фотографий и описаний событий, характеризующих ужас и насилие, принесенные порабощенным народам “нацистской машиной смерти”.

Специалисты общества внесли уточнение, что в первую очередь документальные материалы касаются темы освободительного похода, осуществленного Красной Армией в 1944-1945 годах. Немалую часть публикаций составляют лишенные грифа секретности документы воинских подразделений РККА, описывающие нацистские преступления в концлагерях: Собиборе, Освенциме, Треблинке и Майданеке, а также на территории лагерей для военнопленных.



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