 

Певица Наргиз обрушилась с гневной критикой на нарушителей самоизоляции

11.04.2020, 21:09, Разное

Известная певица Наргиз раскритиковала всех нарушителей самоизоляции. Она отметила, что мало кто вообще заботится о своём здоровье, а подавляющее большинство безответственно относится к окружающим.
В социальной сети Наргиз решила нелицеприятно высказаться про людей, которые не просто нарушают карантинные ограничения, но и делают это с максимальным пренебрежением к себе и окружающим. В частности, ходят в супермаркеты без масок и перчаток, не соблюдают безопасную дистанцию в очередях и даже во время вынужденных каникул гуляют на улице, собираясь большими компаниями. «Бабушки по лавочкам, на дорогах привычные пробки, а тем временем медицинские работники валятся с ног», – написала Наргиз. Она также иронично задаёт вопрос всем, кто смело разгуливает по городу и наплевал на меры предосторожности, спрашивая не «киборги» ли они, что не беспокоятся о пандемии.

Мнение поклонников Наргиз разделилось. Одни отметили, что с радостью бы не выходили из дома, если бы была возможность получать средства на проживание и использовали бы маски, но в аптеках их нет уже давно и купить их невозможно. Другие же пользователи согласились с мнением певицы отметив, что даже работая кассиром в магазине и требуя у граждан соблюдать дистанцию, в лучшем случае получают озлобленный комментарий.



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