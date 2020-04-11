Кремль сообщил о «большом наплыве» пациентов с COVID-19 в московские больницы

11.04.2020, 21:05, Новости дня

Кремль в субботу сообщил о «большом наплыве» пациентов с COVID-19, что начало создавать нагрузку на московские больницы. К субботе от коронавируса в России, по официальным данным, умерли более 100 человек.

В Москве и многих других регионах страны почти две недели назад был введен режим самоизоляции, чтобы снизить уровень заражения, однако власти уже признали, что столичные больницы сейчас работают на пределе возможностей.

В субботу корреспондент Reuters видел десятки машин скорой помощи, выстроившихся в очередь перед больницей в Химках, недалеко от Москвы. Один из водителей скорой помощи рассказал, что он ждал 15 часов, чтобы госпитализировать пациента с подозрением на COVID-19.

«Ситуация и в Москве, и в Санкт-Петербурге (но в большей части в Москве) достаточно напряженная, потому что количество заболевших людей растет», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью государственным телеканалам и новостным агентствам.

«Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме», – добавил Песков.

В России, по официальным данным, коронавирусом заболели 13 584 человека. В субботу, как сообщают власти, было зарегистрировано 12 смертей, вызванных COVID-19. В общей сложности с начала вспышки жертвами коронавируса здесь стали 106 человек.

Песков добавил, что понимание того, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости новым коронавирусом, будет через пару недель.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что город еще не приблизился к пику вспышки.

Московские власти намерены начиная со следующей недели ввести пропускную систему для контроля за передвижением по городу.

В субботу дорожная полиция установила контрольно-пропускные пункты на главных транспортных магистралях Москвы, однако систематические проверки пока не проводятся.

На ранних стадиях эпидемии в России было зарегистрировано не так много случаев заражения в сравнении со странами Западной Европы, однако в апреле цифры резко возросли. До конца марта чиновники уверяли, что ситуация находится под контролем, и что об эпидемии коронавируса говорить не приходится.