VOAэкспресс 11 апреля 2020

11.04.2020, 21:05, Новости дня

Коронавирус

Мир продолжает бороться с коронавирусом. Госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что США помогут одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран – Италии. В частности, американские военные помогут итальянцам в развертывании полевых госпиталей, оказании медицинских услуг и перевозках.

Борьба с COVID-19 ведется и на постсоветском пространстве. Например, в сепаратистском регионе – Абхазии – ввели штрафы за нарушение карантина, а на въездах в Москву начались проверки документов.

Также стало известно об очередных крупных отменах мероприятий: будет отменен Международный кубок чемпионов, а арт-фестиваль Burning Man и вовсе перейдет в онлайн

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ОНА

«Голос Америки» продолжает проект «Она». Наша новая героиня – ресторатор Анна Валеро. Сегодня вместо обычных посетителей она кормит оставшихся без работы сотрудников ресторанной индустрии

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Викторина

Пандемия коронавируса – далеко не первое бедствие в истории США, затронувшее жизни многих людей. Помимо вспышек заболеваемости, американцы сталкивались с крупными техногенными катастрофами, разрушительными ураганами, землетрясениями и другими бедствиями. А знаете ли вы о катастрофах, пережитых США? Проверьте себя в очередном тесте «Голоса Америки»!

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Радиотелескопы

Возможно, совсем скоро человечество сможет наблюдать за объектами в глубинах космоса при помощи гигантского телескопа, расположенного… на Луне. По крайней мере именно такой амбициозный проект на этой неделе анонсировало НАСА.

А если вас больше интересуют телескопы на нашей планете, то посмотрите видео о самом крупном в мире полноповоротном телескопе, вокруг которого находится национальная зона радиомолчания