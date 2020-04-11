Мнение: Артефакт (Москва заблокированная)

11.04.2020, 20:56, Разное

Фантастика, а иногда и фэнтези, особенно социальные, создают модели и сценарии альтернативного будущего. Что не мешает ему вдруг и внезапно в какой-то момент стать настоящим. У писателя Глена Кука есть роман "Серебряный клин" в серии про отряд наемников Черная гвардия. Сюжет "Серебряного клина" не слишком затейлив – объявился некий мощный артефакт, которым решили завладеть практически все местные злобные силы. Добрых, впрочем, во вселенных Кука не бывает отродясь. Артефакт попал в город под названием Весло в руки четверки авантюристов, и чтобы избежать его исчезновения, город заперли. Наглухо. После чего начались игры слетевшихся, как воронье, темных сил друг с другом и населением города, которое оказалось фактически в заложниках. При этом каждый охотник за артефактом действовал в рамках собственной стратегии. Самые нетерпеливые и тупые тралили городские кварталы, натыкаясь друг на друга и взаимно истребляясь. Самые умные ждали, прекрасно понимая, что плотная блокада города закончится неминуемым взрывом, и искомый вожделенный предмет всплывет на поверхность, где его и можно будет перехватить. Плюсом такой стратегии выжидания было то, что нетерпеливые конкуренты изо всех сил истребляли друг друга, так что к моменту взрыва ряды охотников за артефактом так или иначе, но должны были поредеть.

К чему это я? К тому, что Москва начинает чем-то очень сильно напоминать вот это самое Весло. Город фактически блокирован, и население посредством жесточайшей пропускной системы загоняется по домам. При этом понятно, что власть не собирается брать на себя ответственность за людей. Зарплат нет, сбережений нет, продукты заканчиваются, выйти из дома – легко сказать, а вот как это будет выглядеть – еще вопрос.

Город активно вводят город в сюжет будущего скорого взрыва. Какой именно артефакт на кону, очевидно – власть. Я думаю, что Собянин играет ва-банк, сознательно загоняя огромный город в катастрофу. К борьбе с эпидемией это не имеет ни малейшего отношения. Хотели бы бороться – то еще месяца два назад московская санэпидслужба ввела бы в действие все существующие нормативные документы и начала гасить эпидемию, пока ее можно было локализовать. Уже недели три назад время было полностью упущено. Первичные, вторичные и прочие зараженные рассеялись по городу, Ловить их сейчас – занятие практически бессмысленное. Единственное, что сейчас можно делать – банально фальсифицировать статистику и отчетность. Вирус остановить нельзя, и мы уже вплотную подходим к моменту, когда число заболевших будет заведомо превышать возможности гражданских медучреждений.

Спасти ситуацию может только перевод Москвы на военное положение и мобилизационные мероприятия по разворачиванию военных госпиталей. Но в таком случае власть в городе перейдет к военным, а зачем это Собянину? Продемонстрировать, что он не в состоянии контролировать вверенный ему регион? Поэтому он любой ценой держится за текущий формат "борьбы" и скорее всего, является тем, кто активнейшим образом противится единственно возможному еще сценарию борьбы. Но Москва – не просто город, это территория потенциальной протестной активности, причем достаточно высокой. Соответственно, Собянин просто выключает население, загоняя его по домам. Делая ровно то, что делали у Глена Кука в поисках артефакта. Закончится это тем же. Система пропусков, введенная сразу и в таком масштабе, неизбежно будет давать сбои, усиливая хаос и недовольство.

Но деваться московским властям некуда – они должны продемонстрировать способность справиться с чрезвычайной ситуацией, хотя на официальном языке она и называется "нерабочим периодом". У нас в ходу сейчас такой волапюк: взрыв – это хлопок, наводнение – подтопление и так далее. Почему бы ЧС не быть "нерабочим периодом"? Путин не может объявить режим ЧС или тем более ЧП, так как тогда он должен будет сам руководить его ликвидацией. Представить себе Путина, руководящего страной в кризисный момент, невозможно. Его стратегия – спрятаться и передать ответственность другим.

Логично, что федеральные службы, которых трусость Путина выключила из событий, и которые сейчас обязаны заниматься ликвидацией эпидемии, отстранились и с большим интересом ждут – когда Собянин провалится. Есть достаточно много "башен", которым совершенно неинтересно усиление московского градоначальника. Скорее, наоборот.

Население Москвы в расчет никем не принимается. Оно – расходный материал во всех этих играх. Его уже списали в расход, как и всегда.

Задача Собянина вполне очевидна – продержать период концлагеря примерно полтора-два месяца. В течение которых эпидемия естественным образом сама пройдет все стадии и угаснет. Как насморк: лечим – проходит за неделю, не лечим – за семь дней. Что и можно будет выдать в качестве великой победы. Но эти полтора-два месяца московским властям нужно будет держать обстановку, с каждой новой итерацией ужесточая лагерные порядки. На улицы выведут всех подконтрольных Собянину силовиков, следом мобилизуют уголовную шпану – всевозможных ряженых клоунов: и в камуфляже, и в кожаных косухах, в конце концов, выведут даже каких-нибудь безумных старух с портретами вождей. Другого пути у Собянина не остается – если он допустит взрыв, никакая "победа" над вирусом ему в зачет не пойдет.