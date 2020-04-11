Зонд «Стрекоза» NASA будет исследовать Титан

11.04.2020, 20:53, Разное

Зонд «Стрекоза» будет изучать окружающую среду Титана в целях отбора образцов материала и установления химического состава поверхности объекта в разных геологических условиях. Данная работа начнет выполняться в рамках миссии «Новые границы» NASA.

Главной целью программы агентства NASA является изучение всевозможных мест для последующей характеристики обитаемости окружающей среды Титана. Также зонд «Стрекоза» исследует, насколько далеко продвинулось действие химических пребиотиков и станет заниматься поиском сигнатур, которые способны указать на наличие форм жизни на основе углеводородов или жидкости.

По своей густой атмосфере и морями из метана Титан при относительном анализе является более схожим с Землей миром, на текущий момент обнаруженным человечеством. Несмотря на то, что это только притянутая гравитацией к Сатурну луна, спутник имеет все характеристики обычной планеты, включая обладание подземным океаном из соленой воды, реками, озерами, дождями и облаками.

В водоемах углеводородов Титана присутствуют сложные структуры, напоминающие специальные пузырьки с необходимыми элементами для жизни на Земле. Как ранее выяснили ученые, аналогичные структуры на Голубой планете показали неспособность к существованию на спутнике Сатурна, хотя на последнем и возможно присутствие некой формы жизни.