 

Максим Виторган считает Ксению Собчак умнее себя

11.04.2020, 20:53, Разное

Бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган признал её превосходство в умственных способностях. Оказалось, что её любимой книгой является работа Шрёдингера «Что такое жизнь?», которую актер не смог осилить.
Несмотря на достаточно сложный развод, известные люди нашли в себе силы вернуться в плоскость цивилизованного общения. Их сын Платон живет с мамой, но много времени проводит также с отцом. Поклонников артиста и телеведущей удивил факт переписки бывших супругов не в связи с маленьким ребенком, а по поводу литературных пристрастий. Появившееся свободное время Виторган решил использовать для самообразования, он надеялся прочитать книгу, в которой один из создателей квантовой механики обратился к рассмотрению феномена жизни с точки зрения физики. Имя австрийского ученого Эрвина Шрёдингера в среде интеллигенции стало сейчас синонимом образованности, как в свое время человеку с вузовским дипломом стыдно было признаться, что он не знаком с творчеством Эрнеста Хемингуэя.

Максим Виторган честно заявил, что несколько раз пытался, но так и не осилил произведение. В ответ Собчак сообщила, что с легкостью прочла её еще в студенческие годы и даже писала работу по книге. На что бывший супруг спокойно признал её более высокие умственные способности. Собчак не стала опровергать это утверждение.



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