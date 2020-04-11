Подруга Бабкиной рассказала о состоянии певицы

11.04.2020, 20:53, Новости дня

Подруга певицы Надежды Бабкиной доктор Маргарита Королева сообщила, что артистка вышла из медикаментозной комы.

«Первые дни были тяжелыми, поэтому сложно было справиться с болезнью – она была в реанимации. Медикаментозная кома не случайно дается человеку, когда не могут подключить к аппарату ИВЛ. Была такая необходимость – сейчас она выведена из этого состояния. Она дышит на ИВЛ, ее переводят на кислород», – приводит слова Королевой Starhit.

Она пояснила, что официальный диагноз певицы – «двусторонняя вирусная пневмония», коронавирус на данный момент еще не подтвержден.

К самой Бабкиной пока подпускают только главврача и медперсонал, никому другому в палату к ней нельзя, в том числе ее сыны Даниилу.

«Она лежит одна в палате в частной клинике, за ней обеспечивается квалифицированный высокопрофессиональный уход», – заключила Королева.

Напомним, народная артистка Надежда Бабкина получает всю необходимую медицинскую помощь, ее погружали в искусственную кому.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.