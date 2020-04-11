Uplay готовится раздавать бесплатно игру Assassin`s Creed II

11.04.2020, 20:53, Разное

Игровой сервис Uplay готовится раздавать бесплатно игру Assassin`s Creed II. Поклонники приключенческого экшена также получат возможность с большой скидкой приобрести и другие части популярной франшизы.

В настоящий момент в связи с эпидемией коронавируса многие компании устраивают акции, распродавая за минимальную стоимость популярные игры или же вовсе раздавая те бесплатно. В компании Ubisoft не отстают от данной тенденции, и за короткий период отдали даром две игры – Rayman Legends и Child of Light, а уже с 14 апреля для бессрочного добавления в игровую библиотеку сервиса Uplay окажется доступен очередной эпизод приключенческого сериала Assassin`s Creed II. В настоящий момент официального подтверждения этому нет, а информация поступила от Даниэла Ахмада, аналитика, ссылающегося на маркетинговый отдел правообладателя.

Пока неизвестно, в течение какого периода Ubisoft будет раздавать одну из самых успешных игр в этой серии, но учитывая прошлый опыт, доступ к контенту будет открыт в течение трёх суток. Кроме того, желающие собрать полную трилогию про Эцио Аудиторе смогут купить не номерные части Brotherhood и Revelations по хорошей скидке.