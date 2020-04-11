Роскосмос показал плейлист улетевших на МКС космонавтов
11.04.2020, 20:53, Новости дня
Роскосмос опубликовал плейлист космонавтов «Союз МС-16», которые они слушали перед полетом в четверг.
«Плейлист был составлен исключительно экипажем корабля «Союз МС-16» – космонавтами Роскосмоса Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Кристофером Кэссиди», – сообщил Роскосмос в своем паблике во «ВКонтакте»
В списке есть композиции коллективов «Ундервуд», Scorpions, Bon Jovi, ATB, Joan Osborne и других исполнителей.
Напомним, 9 апреля корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа пристыковался к Международной космической станции.
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