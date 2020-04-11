Мнение: Bolsonaru Assassino (наглядная агитация в бразильском Сан-Паулу)

11.04.2020, 20:35, Разное

Наглядная агитация в бразильском Сан-Паулу.

В основном вызвана тем, что Болсонару забил на карантин, а показатель заболеваемости и смертности уверенно ползет вверх.

По состоянию на 10 апреля 2020 года в Бразилии было зарегистрировано 18 397 случаев COVID-19, и 974 бразильца умерли от него.

20 марта Болсонару издал распоряжение об ограничении прав штатов по ограничению перемещения людей, чтобы сдержать распространение COVID-19. Четыре дня спустя Верховный суд отменил этот приказ.

26 марта Болсонаро издал президентский указ, который исключил церкви и лотерейные дома из государственных и муниципальных санитарных норм, классифицируя их как основные услуги, что позволяет людям собираться там. На следующий день федеральный суд приостановил действие этого постановления , постановив, что оно нарушило федеральный закон . Суд также запретил правительству принимать меры против социального дистанцирования, принятого государствами.

23 марта Болсонаро издал президентский указ о приостановлении сроков для государственных органов, отвечающих на запросы общественности, в том числе о своей собственной политике в отношении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Приостановление срока будет применяться к государственным органам, которые попросили своих сотрудников оставаться на карантине или работать на дому или приняли «аналогичные меры». Если правительство опровергает эту информацию, заявитель не может подать апелляцию. Президентский указ также приостановил сроки предоставления других видов информации при определенных обстоятельствах.

Этот приказ последовал за попыткой администрации Болсонаро в январе 2019 года подорвать закон Бразилии о доступе к информации, издав указ, который расширил полномочия должностных лиц классифицировать информацию как секретную или сверхсекретную. Конгресс пресек эту попытку , отклонив указ.

https://www.hrw.org/news/2020/04/10/brazil-bolsonaro-sabotages-anti-covid-19-efforts – цинк

Болсонару продолжает считать пандемию "обычным гриппом" и "фантазией СМИ" и призывает бразильцев игнорировать меры по самоизоляции и социальному дистанцированию, которые реализуют другие государственные органы и власти половины штатов страны. Вот уж где лютый треш.