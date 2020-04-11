Во Владивостоке стартует производство кожи и волос для роботов

11.04.2020, 20:30, Разное

Во Владивостоке планируют производить кожу и волосы для роботов, похожих на людей. Подразделения будут проводить опыты в сфере моделирования внешности, чтобы создать точную копию защитного покрова человека с морщинками.

Robo-C может вступать в общение с людьми, показывать эмоции, подсоединяться к разным приложениям. Также он имеет внешность людей любого пола, разные национальность и возраст. В разработку фондом высоких технологий вложено 200 миллионов рублей для производства.

Часть денег будут потрачены на разработку сервисного робота для бизнеса, общающегося с людьми, распознающего их речь и лица. Летом будет представлена диалоговая система, которую создали на основе собственной программной платформы. Коммуникация людей и робота строится на нейронных связях механического устройства, что считается уникальным продуктом в сфере робототехники.

Известно, что компания является крупным изготовителем роботов. Они проданы во многие страны мира и работают консультантами, гидами, консьержами, оказывая помощь людям или заменяя их.