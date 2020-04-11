Камера Fujifilm X100V перегревается при непрерывном и длительном использовании

11.04.2020, 20:30, Разное

Компания-производитель современной камеры Fujifilm X100V пояснила о существующем недочёте при непрерывном и длительном использовании устройства. Оно начинает сильно нагреваться и впоследствии отключается.

Всем обладателям Fujifilm X100V, серийный номер которых попадает в диапазон с неисправностью, уже разосланы электронные рекомендации по использованию камеры. В компании подтвердили, что некоторые модели имеют недочёт в системе вентиляции, что не позволяет камере охлаждаться с требуемой эффективностью. Из-за этого может появиться дискомфорт при работе с устройством, а в особых случаях оно просто выключается. Это происходит при непрерывной записи видео или работе под прямыми солнечными лучами. При этом Fujifilm X100V выводит на экран предупреждение о перегреве и после автоматически выключается.

В настоящий момент производитель не намерен отзывать Fujifilm X100V с обнаруженной неисправностью. Это связано с пандемией коронавируса и закрытием всех предприятий. Именно поэтому владельцам камер даны рекомендации по правильной эксплуатации. В частности, в случае перегрева, необходимо просто дать устройству немного времени для охлаждения. При этом перегрев, по заверению производителя, никак не сказывается на качестве фотографий и не наносит вреда самой камере.