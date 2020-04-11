Актеры «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала

11.04.2020, 20:30, Разное

Все главные актеры телесериала «Сваты» будут сниматься в продолжении проекта, в седьмом сезоне которого появятся новые персонажи и случатся интересные события. О подробностях поделились представители картины.

Как заявила актриса Анна Кошмал, в новых эпизодах зрители снова увидят полюбившихся героев: Людмилу Артемьеву, Федора Добронравова и всех остальных, а Николай Добрынин поделится свежими историями со зрителями от Митяя и Ларисы.

«Сваты» смогли сохранить актерский состав, режиссером останется Андрей Яковлев, но иным окажется название сериала. Прежде сообщалось, что новый сезон переименуют, потому как права на бренд принадлежат компании из Украины. Даниил Белых, известный по роли Максима Ковалева, заявил, что теперь проект станет называться «Золовки». Это якобы вынужденная мера, но в любом случае продолжение выйдет на экраны. Главному герою Федору Добронравову ранее запретили въезд на территорию Украины, поэтому съемки перенесли в соседнюю Белоруссию.

Ведущим событием седьмого сезона будет бракосочетание Жени Ковалевой (Анна Кошмал) с американцем Джеком (Андрей Бирин). Их любовная связь заканчивается свадьбой, на которой поприсутствуют персонажи всех сезонов проекта. Создатели решились на удивительный ход, показав кадры, демонстрирующие позапрошлое столетие. Пока остается неизвестным, окажется это путешествием во времени или повествованием о том, как жили предки героев картины в XIX веке. Во время такой экскурсии авторы «Сватов» продемонстрируют Виктора Добронравова.