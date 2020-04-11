 

Богатые клетчаткой продукты помогают предотвратить рак молочной железы

11.04.2020, 20:20, Разное

Ученые проанализировали наиболее качественные исследования о роли клетчатки в профилактике рака молочной железы. У клетчатки действительно есть защитное действие. Научный обзор был опубликован в журнале Cancer.

Диетическая клетчатка – компонент растительной пищи, который проходит через кишечник человека преимущественно непереваренным. Ее основные источники – фрукты, овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты. ВОЗ рекомендует съедать не менее 400 грамм фруктов и овощей в день.

Растворимая клетчатка может растворяться в воде, к ней относятся, например, пектины. Примером нерастворимой клетчатки служит целлюлоза.

Согласно новому обзору, у женщин с самым высоким уровнем потребления клетчатки риск рака молочной железы на 8% ниже, чем у тех, кто получает ее в минимальном количестве.

Проведенные исследования говорят о том, что основную роль в профилактике рака молочной железы играет растворимая клетчатка. Данные о профилактическом действии нерастворимой клетчатки тоже есть, но в настоящее время они менее достоверны.

Исследования, которые были посвящены раку молочной железы у женщин в возрасте до менопаузы, указывают на еще большую пользу от клетчатки. У женщин, которые ели ее в наибольших количествах, эта болезнь развивалась на 18% реже.



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