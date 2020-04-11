В Сети появились изображения совершенно нового Volkswagen Scirocco

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11.04.2020, 20:17, Разное

Недавно в Интернете были опубликованы первые изображения Volkswagen Scirocco, оказавшегося трехдверным хэтчбеком. Первоначальная инсайдерская информация анонсировала его с кузовом универсал.
Авто первого поколения выпускались в период 2008-2017 годов, однако затем бренд принял решение о прекращении продаж модели, не предполагая выпуск преемника. Однако в прошлом году Volkswagen все же анонсировал выход новой версии Scirocco, с перспективой её появления на рынке в 2021 году в ограниченной серии. Сообщается, что модель функционирует на основе двигателя в 220 л.с с объемом 2 литра. В остальных нюансах технические параметры модели практически полностью идентичны Golf GTI Mk7.

Обновленная вариация автомобиля предполагает использование только механической шестиступенчатой коробки передач. Также присутствует версия, что транспортное средство может иметь и турбированный двигатель на 245 л.с. Официальной информации о дате выхода Volkswagen Scirocco пока не озвучивается.



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