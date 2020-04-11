Ученые в Мьянме обнаружили шесть новых видов коронавируса у летучих мышей

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11.04.2020, 20:09, Разное

Учёные на территории Мьянмы обнаружили шесть новых видов коронавируса у местных летучих мышей. Исследователи отмечают, что новые штаммы имеют мало общего с COVID-19 и не представляют опасности для человека.
Изучение коронавирусов существенно продвинет разработку лекарственных препаратов. Именно поэтому учёные всего мира сосредоточены на поиске различных штаммов этого заболевания. Шесть новых разновидностей выявили сразу у нескольких летучих мышей в Мьянме. Исследователи подтвердили, что ранее человечество не сталкивалось с ними. Также эксперты поспешили успокоить граждан и объяснили, что обнаруженные виды коронавируса не представляют никакой угрозы для человечества из-за невозможности заражения. Не подтверждена даже передача между представителями одного вида животных.

Новые данные позволили учёным предположить, что в организме летучих мышей может содержаться до тысячи видов коронавируса. Именно поэтому изучение этих животных крайне важно для предотвращения новых эпидемий.



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