 

Волочкова на карантине научилась готовить шашлык

11.04.2020, 20:09, Разное

Известная балерина Анастасия Волочкова не скучает в условиях карантина. Одним из её вечерних занятий стало приготовление шашлыка.
Собственный приусадебный участок позволяет это делать в непосредственной близости от дома без нарушения запрета и выезда на природу. На видео тепло одетая артистка показала поклонникам, как у мангала готовит мясо. Для себя балерина запекает на углях рыбу. Шашлык не входит в её рацион, так как Волочкова привыкла следить за своим весом. Обычно у неё на столе можно увидеть листья салата и разнообразные овощи, а в вечернее время она предпочитает рыбные блюда. «Чему только не научишься, сидя дома», — информирует знаменитость, обращаясь к своим фолловерам и призывая их не скучать.

Именно сейчас появилась возможность не только научиться готовить, но и вспомнить о тех увлечениях, которые были заброшены из-за постоянной нехватки времени. Обязательными для танцовщицы являются и ежедневные тренировки, что подтверждают многочисленные фото и видео на её странице. Неизменным остается и знаменитый шпагат как на полу, так и на диване.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / В Европе переход на удалённую работу спровоцировал повышенный спрос на ноутбуки и планшеты

02.02 / Кардиолог Константин Иванов опроверг мифы о вреде фитнес-браслетов

07.04 / Коронавирус: последние новости сегодня, 7 апреля 2020 года

26.03 / “Штамп в паспорте особо ничего не значил”: Настя Каменских рассказала о страсти с Потапом

07.04 / Ученые определили показатель крови, предсказывающий смерть от коронавируса

04.03 / Компания Lian Li выпустила кабели Strimer Plus с подсветкой RGB

03.04 / Скандалы: «Провести проверку RT на предмет растраты средств»

15.03 / Врач рассказал о способах защиты пожилых людей от коронавируса

14.02 / Дмитрий Тарасов извинился за неудачную шутку о коронавирусе

20.03 / Мнение: В Крыму ликвидирована ячейка ИГИЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска