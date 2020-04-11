Волочкова на карантине научилась готовить шашлык

11.04.2020, 20:09, Разное

Известная балерина Анастасия Волочкова не скучает в условиях карантина. Одним из её вечерних занятий стало приготовление шашлыка.

Собственный приусадебный участок позволяет это делать в непосредственной близости от дома без нарушения запрета и выезда на природу. На видео тепло одетая артистка показала поклонникам, как у мангала готовит мясо. Для себя балерина запекает на углях рыбу. Шашлык не входит в её рацион, так как Волочкова привыкла следить за своим весом. Обычно у неё на столе можно увидеть листья салата и разнообразные овощи, а в вечернее время она предпочитает рыбные блюда. «Чему только не научишься, сидя дома», — информирует знаменитость, обращаясь к своим фолловерам и призывая их не скучать.

Именно сейчас появилась возможность не только научиться готовить, но и вспомнить о тех увлечениях, которые были заброшены из-за постоянной нехватки времени. Обязательными для танцовщицы являются и ежедневные тренировки, что подтверждают многочисленные фото и видео на её странице. Неизменным остается и знаменитый шпагат как на полу, так и на диване.