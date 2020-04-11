“Огонь”: Муж Нюши Игорь Сивов оценил “воссоединение” жены и Егора Крида

11.04.2020, 20:09, Разное

Российские исполнители Нюша и Егор Крид недавно представили совместную композицию, из-за чего многие поклонники звезд решили, что они могут возобновить старые отношения. Муж певицы Игорь Сивов положительно оценил “воссоединение” супруги с Булаткиным.

Свежая песня представителей отечественного шоу-бизнеса получила название Mr. & Mrs. Smith, дополнив новый альбом Егора Крида. Незадолго до премьеры трека Нюша и Крид во время совместного прямого эфира обсуждали музыкальную работу, а также вспомнили о романе, который связывал их пять лет назад.

Многие фанаты певицы заинтересовались позицией избранника Нюши. Сам Игорь Сивов хотя и перестал размещать общие с женой фото в Instagram, дал понять, что он не против творческого тандема супруги и ее бывшего.

“Горжусь! Новый трек – огонь”, – прокомментировал Сивов песню Mr. & Mrs. Smith. Нюша признается: для нее отношения с Кридом были только опытом. Исполнитель часто ревновал ее к другим, даже если для этого совсем не было повода. Нюше было сложно бороться с постоянными скандалами экс-возлюбленного. Они расстались, а в 2017 году певица вышла замуж за Игоря Сивова.