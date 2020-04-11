11 апреля на Донбассе ранены уже трое украинских военнослужащих – штаб ООС

11.04.2020, 20:00, Новости дня

11 апреля на Донбассе вследствие обстрелов боевиков ранение получили трое украинских военнослужащих. Об этом в сводке за 17.30 проинформировал пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

“В течение 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. …Вследствие преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевики вели обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима тишины. Потери противника уточняются”, – рассказали в пресс-центре.

Вечірній брифінг щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 11 квітня 2020 року#ООС… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 11. aprill 2020

Ранее 11 апреля в штабе ООС сообщали об одном раненом украинском военнослужащем – в Луганской области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.