США опередили Италию по количеству жертв коронавируса

11.04.2020, 20:00, Новости дня

Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции, опередив Италию. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет инфицированных и умерших от COVID-19 на основании данных властей штатов.

По состоянию на вечер 11 апреля в США от коронавируса умерли 19 669 человек. В Италии, которая долгое время лидировала по числу жертв, от инфекции скончались 19 468 человек.

Общее количество инфицированных в Штатах превысило 506 тыс. человек. По этому показателю США также занимают первое место в мире. В Испании, которая занимает второе место, зарегистрировано более чем в три раза меньше заболевших – почти 162 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, количество инфицированных в мире превысило 1,72 млн, из них 390 тыс. вылечились, почти 105 тыс. умерли.