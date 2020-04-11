 

COVID-19 в Италии. Более 2 тыс. новых заболевших и 600 умерших за сутки

11.04.2020, 20:00, Новости дня

За последние 24 часа в Италии было подтверждено 1996 новых случаев заражения COVID-19, от коронавирусной инфекции скончались 619 человек. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Италии.

Общее количество умерших от инфекции по состоянию на 11 апреля составляет 19 468 человек, выздоровели 32 534 пациента.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 был подтвержден у 152 271 человека (с учетом умерших и выздоровевших). За последние сутки было зарегистрировано 1996 новых случаев инфицирования.

Из 100 269 человек, которые продолжают болеть, 68 744 находятся в домашней изоляции (+2210 по сравнению со вчерашним днем), 28 144 госпитализированы с симптомами (-98), в отделениях интенсивной терапии находится 3381 человек (на 116 меньше, чем вчера).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, количество инфицированных в мире превысило 1,72 млн, из них 390 тыс. вылечились, почти 105 тыс. умерли.

Италия находится на третьем месте в мире по количеству заболевших после США и Испании, а также на втором месте после США по числу умерших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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