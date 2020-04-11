 

Google внедрит в Android клавиатуру со шрифтом Брайля

11.04.2020, 19:53, Разное

Эксперты Google внедрили в Android клавиатуру, имеющую шрифт Брайля. О нововведении информирует пресс-служба компании.
Google представляет клавиатуру Брайля TalkBack, которую интегрировали в Android. Плохо видящие люди, а также незрячие пациенты теперь смогут использовать компьютер и смартфоны, так как удалось создать брайлевские дисплеи. С их помощью информация отображается в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. Неудобно лишь подключать устройство каждый раз.

Новость компания пояснила на официальном блоге. Также можно узнать инструкции, где описаны подробности. В TalkBack есть функция работы с жестами, которая позволит печатать, убирать символы, добавить строчки и отсылать сообщения.

Клавиатура работает с уровнями Grade 1 и Grade 2, но в данный момент имеет только английский шрифт Брайля. TalkBack доступен на гаджетах, которые работают на базе Android версии 5,0 и выше.



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