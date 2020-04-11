Ученые разработали вакцину против болезни Альцгеймера

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11.04.2020, 19:53, Разное

Ученые Киотского университета разработали вакцину против болезни Альцгеймера. Препарат блокирует мутировавший тау-белок, активность которого приводит к заболеванию.
Специалисты изменили гены безвредного вируса так, что он начал вырабатывать тау-белок. Полученная вакцина была введена лабораторным мышам, страдающих болезнью Альцгеймера. У грызунов, которые участвовали в исследовании, выработались антитела, удаляющие тау-белок, образованный вирусом. В ходе эксперимента выяснилось, что количество антител у мышей, которым ввели вакцину, выросло больше, чем в 2 раза, по сравнению с теми грызунами, которые не участвовали в испытаниях. Число пораженных болезнью Альцгеймера областей головного мозга у лабораторных мышей, исследуемых учеными, сократилось на 1/3, а их поведение стало подобно тому, как ведут себя здоровые грызуны.

Профессор Киотского университета Харухиса Иноуэ обратил внимание на то, что их вакцина может внести большой вклад в разработку методов лечения болезни Альцгеймера. Однако для использования препарата на людях нужно провести намного больше исследований.



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