Через тернии к звездам: 10 фильмов о космических путешествиях Брэда Питта, Мэттю Макконахи, робота ВАЛЛ-И и других

11.04.2020, 19:50, Разное

“Автостопом по Галактике” (2005 год)

Зои Дешанель в фильме “Автостопом по галактике”

Начинавшаяся как скромная радиопостановка о неминуемости уничтожения Земли (и это были еще 70-е!) серия историй писателя Дугласа Адамса к началу 80-х приобрела сначала вид романов, затем телеадаптации, а уже в середине “нулевых” стала полноценным фильмом, снятым Гартом Дженнингсом, клипмейкером и дебютантом, свободным и независимым поклонником знаменитого британского юмора с принципами комиков из “Монти Пайтона” во главе угла. В начале сюжета картины Дженнигса Земля уже в принципе не жилец, но одному из ее представителей – самому обычному человеку Артуру Денту (Мартина Фримен) – все-таки удалось найти себе путь в более-менее светлое будущее. Вернее – найти правильного приятеля и собутыльника в лице безработного актера с говорящим именем Форд Перфект (рэпер Мос Деф), который неожиданно оказался инопланетянином, открывшим для Дента путь на космический корабль. Задержаться там, правда, непросто: по местным пассажирами — меланхоличному роботу (эту роль озвучивал Алан Рикман) и одиозному Президенту Галактики (бесподобный Сэм Рокуэлл) можно распознавать все оттенки маниакально-депрессивного синдрома. Да и вообще на этом судне зачастую творится такое безумие, по сравнению с которым “Звездные войны” и другие образцы жанра покажутся вам торжеством логики. Но тут, как говорится в “Путеводителе по Галактике”, который как раз писал тот самый безработный актер-инопланетянин Форд Перфект, главное – не паниковать (и не терять чувства юмора). Особенно оказавшись в открытом космосе.

«ВАЛЛ-И» (2008 год)

Кадр из мультфильма “ВАЛЛ-И”

Возможно, именно этот трогательный мультфильм Pixar чуть больше десяти лет назад разбередил сердце маленькой Греты Тунберг. Здесь нам показана Земля образца сначала 2100-х, а затем и последующих 7 столетий — планета, больше не пригодная для жизни из-за огромного количества мусора, на очистку которого отправляют тысячи роботов марки ВАЛЛ-И. Правда и эти помощники в какой-то момент ложатся на планету тяжелым грузом неперерабатываемого металла. Только одному из них удается не только выжить, но и практически стать полноценной личностью, особенно полюбив при этом фильмы о любви, а также столь опасные сейчас рукопожатия. Искренние эмоции неказистого робота с большими механическими глазами становятся стимулом для в — прямом смысле слова — сеяния разумного, доброго и человечного. Однако за это приходится заплатить большую цену – душещипательный (но и отчасти душеспасительный) финал “ВАЛЛ-И”, кажется, не оставит равнодушным никого.

“Гаттака” (1997 год)

Итан Хоук и Ума Турман в фильме “Гаттака”Прогнозирующий опасность бума пластической хирургии и актуализирующий вопросы социального неравенства этот и триллер, и ода любви к космосу стал дебютом новозеландского режиссера Эндрю Никкола. Сам он затем частично продолжил затронутые темы в своих картинах “Шоу Трумана” (где он был сценаристом и продюсером) и “Время” (где был режиссером). В антиутопической же “Гаттаке”, картине, которой бы на полном серьезе подошел логлайн “Таких не берут в космонавты”, Никкол по иронии судьбы собрал, пожалуй, самых ярких и фактурных актеров современности: Итана Хоука, Джуда Лоу и Уму Турман.

В мире “Гаттаки” в космос отправляются только умные (вернее, безэмоционально-рассудительные) и красивые, иначе “годные”. Главный герой Винсент Фриман в исполнении Хоука этот фейсконтроль не проходит, зато ему готов помочь некогда идеальный, но уже порядком искалеченный герой Джуда Лоу. Так Фриман попадает в нужный отряд самых-самых, где встречается с Айрин, героиней Умы Турман. Однако случайное убийство на территории “Гаттаки” может раскрыть личность Фримана: настоящего мечтателя, которы не может и не хочет жить без космоса. Ну и без красавицы Айрин, конечно. Кстати, как только съемки фильма закончились, Хоук и Турман поженились, и их брак продлился семь лет.

“Гравитация” (2013 год)

Сандра Баллок в фильме “Гравитация”

После долгой паузы настоящий космос, в формате IMAX действительно передающем всю глубину изображения, открыл Голливуду мексиканец Альфонсо Куарон. До этого он был известен в США, как и в остальном мире (за исключением Мексики), прежде всего, как постановщик “Гарри Поттера и узника Азкабана”. История же про астронавта Мэтта Ковальски (Джордж Клуни) и доктора Райн Стоун (Сандра Баллок), оказавшихся в открытом космосе после взрыва станции, обеспечила Куарону режиссерский “Оскар” и мгновенное профессиональное признание. “Гравитация” тогда попала не только в разнообразные топы кинокритиков, но и, например, Джэймса Кэмерона и Квентина Тарантино: режиссеров, на чей вкус, без сомнения, Голливуд ориентируется.

Снят фильм действительно изобретательно, в чем заслуга, конечно, не только Куарона, но и оператора Эммануэля Любецки, легендарного “Чиво”, единственного из всего операторского цеха обладателя сразу трех статуэток “Оскар”. Космос здесь завораживает, в него окунаешься всецело, боясь не выплыть — как боятся не оказаться на Земле, в своей обычной жизни, герои Клуни и Баллок. В минуты сомнений и тягостных раздумий о судьбах родной планеты и себя любимых на помощь и постановщикам, и артистам, тоже, кстати, приходит юмор. Причем, что в случае космоса вполне логично, юмор этот с русским акцентом: то герой Клуни неожиданно находит бутылку водки, то героиня Буллок облачается в костюм с эмблемой “МКС Заря”.

“Интерстеллар” (2014 год)

Мэттю Макконахи и Энн Хатауэй в фильме “Интерстеллар”

Главный нарушитель и в то же время апологет пространственно-временного континуума в современном кино Кристофер Нолан создал самое зрелищное и философское эссе о космосе как предчувствии, где планеты и покорение новых пространств ничто перед обычной, каждодневной любовью и связью родителей и детей. Бывший пилот НАСА, а теперь обычный фермер Купер, которого виртуозно играет Мэттью Макконахи, отправляется в тяжелую миссию по спасению человечества: ему нужно найти новую, пригодную для жизни планету. На самом же деле великие дела этот космонавт готов вершить ради будущего своей маленькой дочери Мерф – девочки умной, как и отец увлекающейся наукой и космосом и готовой идти по его стопам. История отдельно взятой семьи, ее бед, проблем и разочарований, в контексте истории всего человечества стала одним из самых успешных фильмов Нолана в прокате, номинировалась на множество премий, но была отмечена только “Оскаром” за спецэффекты.

“К звездам” (2019 год)

Брэд Питт в фильме “К звездам”

Невероятная космическая одиссея Брэда Питта, чей герой Рой МакБрайд – сын самого известного в недалеком будущем космонавта, исчезнувшего во время миссии к планете Нептун. Рой, впрочем, и сам космонавт, который со свойственным родителю стоицизмом также следует собственной миссию — на Марс, где у землян уже есть собственная база. Оттуда МакБрайду предстоит выяснить причины возникновения на Земле странных вспышек энергии и попытаться связаться с отцом, который, кажется, все-таки жив. В своем самом высокобюджетном фильме американский режиссер Джеймс Грэй продолжает исследовать тему мужского одиночества и его истоков, одержимости миссией — будь то космическое путешествие или поиск древнего амазонского поселения (как это было в его картине “Затерянный город Z”) — и, конечно, преклоняется перед своим самым любимым фильмом: “Апокалипсисом сегодня” Фрэнсиса Форда Копполы.

“Луна 2112” (2009 год)

Сэм Рокуэлл в фильме “Луна 2112”

Режиссерский дебют сына Дэвида Боуи – Дункана Джонсона, теперь уже опытного постановщика, отвечавшего в том числе за экранизацию “Варкрафта”, – как никогда актуально выглядит сейчас, когда все стараются придерживаться режима самоизоляции. Сэм Белл (Сэм Рокуэлл) три года работает на Луне, где следит за автоматизированной станцией по добыче редкого гелия-3. Все это он делает в практически полном одиночестве, если не считать компаньоном уже порядком надоевшего ему робота Герти (голос Кевина Спейси). Каждый день Сэма расписан до мелочей и проходит по одному сценарию: проснулся, сделал зарядку, поработал, поговорил с Герти, иногда – получил видеопривет от оставшейся где-то там далеко на Земле жены и маленькой дочки. До окончания контракта Белла остается каких-то две недели, но тут происходит непредвиденное…

С явной любовью и всевозможными отсылками к классике научной фантастики собранная за небольшой бюджет Джонсоном “Луна 2112” — еще и настоящий лирический моноспектакль Сэма Рокуэлла с его пикирующей хроникой одного безумия и тотального одиночества, актуального не только на затерянной в космосе станции.

“Пекло” (2007 год)

Киллиан Мерфи в фильме “Пекло”

Вольное прочтение мифа об Икаре с его беспощадностью пресловутого человеческого фактора от режиссера “На игле” и “Пляжа” Дэнни Бойла. Приложил руку к этому фильму и тогда практически дебютант-сценариста Алекс Гарланд, затем продолживший исследование человеческой психики и коммуникационных навыков в нестандартных ситуациях в своих “Из машины” и “Аннигиляции”. В “Пекле” Земля образца 2057 года охлаждается и стремительно темнеет из-за гаснущего Солнца. Спасти человечество от недостатка витамина D призвана команда космического корабля “Икар-2” (был и “Икар-1”, пропавший семь лет назад). Их восемь человек, каждый со своими проблемами и желаниями, которые придется решить или реализовать в этой опасной миссии по спасению Земли, но, возможно, не самих себя. Во время подготовки фильма режиссер Дэнни Бойл даже заставил актеров, в числе которых были Киллиан Мерфи и Крис Эванс, жить вместе, чтобы они выглядели настоящей командой своего “Икара”.

“Скрытые фигуры” (2016 год)

Тараджи П. Хенсон в фильме “Скрытые фигуры”

Один из немногих фильмов про космос, где главными героинями являются женщины, причем афроамериканки, которые борются в Америке 1960-х за свои права и равные возможности. Картина основана на одноименной документальной книге, рассказывающей о женщинах-математиках, работающих в НАСА во времена космической гонки. Героини Октавии Спенсер, Жанель Монэ и Тараджи П. Хенсон не принимаются в расчет “серьезной” космической отраслью, где все решения принимают, в основном, белые мужчины, однако именно они вносят основной вклад в развитие технологий и только они могут грамотно просчитать каждый шаг, ведущий человека в открытый космос – вне зависимости от его пола, расы и вероисповедания.

“Солярис” (1972 год)

Донатас Банионис и Наталья Бондарчук в фильме “Солярис” Андрея Тарковского

Классика мирового кинематографа и самая пронзительная экранизация одноименного фантастического романа Станислава Лема, к которому затем пытался подступиться Стивен Содерберг, но ему не удалось даже приблизиться к гению Тарковского, хотя самому писателю одинаково не понравился ни советский, ни американский вариант. Философская история доктора Криса Кельвина в невообразимом исполнении Донатаса Баниониса и его жены Хари (загадочно-прекрасная Наталья Бондарчук) – гимн тотального одиночества, невосполнимости утрат, нравственности, любви и космоса, в бесконечном пространстве которого всё воспринимается особенно остро.

Текст: Мария Токмашева