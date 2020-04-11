Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска

11.04.2020, 19:48, Новости дня

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что в регионе запускается система электронных пропусков.

Система вводится 15 апреля, в среду, но получить пропуск можно будет с понедельника, передает РИА «Новости».

Глава региона добавил, что пропуск для передвижений пешком в Московской области пока не нужен, но выходить без причины тоже нельзя.

Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице

Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на стопкоронавирус.рф.