Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска

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11.04.2020, 19:48, Новости дня

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что в регионе запускается система электронных пропусков.

Система вводится 15 апреля, в среду, но получить пропуск можно будет с понедельника, передает РИА «Новости».

Глава региона добавил, что пропуск для передвижений пешком в Московской области пока не нужен, но выходить без причины тоже нельзя.

Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице

Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на стопкоронавирус.рф.



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