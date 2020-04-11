 

Российских ученых привлекли к работе над мировым стандартам против коронавируса

11.04.2020, 19:48, Новости дня

Эксперты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА примут участие в создании международного стандарта антигена и антител против коронавируса, сообщили в пресс-службе агентства.

«СПбНИИВС ФМБА РФ было предложено участвовать в разработке международного стандарта антигена (белка) и антител (сыворотки) для использования в глобальном международном противодействии COVID-19», – сообщили в агентстве, передает ТАСС.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили высокий научный уровень и качество выполненных исследований, в том числе по формированию панели сывороток, добавили в ФМБА. Помимо РФ лишь 13 стран в мире занимаются такой работой.

Ранее ФМБА представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, результат можно получить уже через 15-20 минут.



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