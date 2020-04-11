В Абхазии ввели штрафы за нарушение карантина

11.04.2020, 19:45, Новости дня

Сепаратистские власти Абхазии с 11 апреля вводят дополнительные ограничительные меры, а также штрафы за нарушение карантина. Это решение было принято после того, как наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 было подтверждено у двух жителей Абхазии.

По указу де-факто исполняющего сейчас обязанности главы Абхазии Валерия Бганбы с 11 апреля до конца действия режима чрезвычайного положения на всей абхазской территории штрафовать будут в том числе и за распространение через СМИ или Интернет «заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных».

Примечательно, что коронавирус был ранее подтвержден у еще одной жительницы Абхазии из Гальского района, но так как сепаратистские власти отказывают этническим грузинам в предоставлении местных документов, а также учитывая то, что она сумела попасть на контролируемую Грузией территорию с целью получения необходимого лечения, её случай не отражается в статистике, которую публикует Сухуми .

В Тбилиси не исключают, что официальные данные насчет числа инфицированных коронавирусом в оккупированных Абхазии и Южной Осетии, являются неточными, так как в этих регионах нет достаточных ресурсов, а также компетентных специалистов для диагностирования COVID-19.

Грузинские власти неоднократно предлагали помощь в лечении и диагностике коронавируса, однако Сухуми и Цхинвали заявляли, что рассчитывают на содействие России.

При этом, согласно абхазским СМИ, Москва отказала сепаратистским властям в лечении жителей данных регионов на российской территории, хотя предоставила определенную помощь в медицинской экипировке и средств личной защиты.

Статистика

По состоянию на 11 апреля на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 234 человек, при этом 54 из них уже выздоровели, а трое умерли. В то же время сепаратистские власти в Цхинвальском регионе утверждают, что на этой территории не зафиксировано случаев коронавируса.

В соседних странах ситуация обстоит следующим образом: в Армении – 966 инфицированных коронавирусом, из них 173 выздоровели и 13 умерли, в Азербайджане – 991 случаев COVID-19, из них 159 пациентов выздоровели и 10 скончались, в России — 13,584 подтвержденных фактов заболевания, с 1,045 случаями излечения и 106 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 47,029 инфицированных COVID-19, из них 2,423 выздоровели, и 1,006 – умерли.

Грузинские программы

Примечательно, что в Грузии с 2010-ого года действует Государственная программа реферальных услуг, которая предназначена для тех граждан, которые, проживая на оккупированных Россией территориях, не имеют грузинского паспорта или удостоверения личности. В рамках данной программы ведущие клиники страны предоставляют пациентам бесплатные медицинские услуги.

Государственная программа реферальных услуг является частью государственной стратегии Грузии в отношении Абхазии и Цхинвальского региона. Она подразумевает «вовлеченность путем сотрудничества», и в том числе – обеспечивает доступ к здравоохранению. Примечательно, что при необходимости, в неотложных медицинских случаях, государство берет на себя транспортировку пациента в медицинское учреждение.

Помимо бесплатного здравоохранения и лекарств, центральное правительство Грузии предоставляет жителям сепаратистских регионов бесплатное обучение в учебных заведениях на территории остальной Грузии и электроэнергию. Также Тбилиси снабжает Абхазию ветеринарными вакцинами и препаратами по борьбе с сельскохозяйственными вредителями.

Примечательно, что Абхазия и Южная Осетия также получают объемную финансовую помощь от России. Так, согласно официальным данным, в 2009-2018 годах Абхазия получила из российского бюджета 44,6 млрд рублей, а Южная Осетия за этот же срок – более 60 млрд рублей.

Мнение экспертов

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия отметил в интервью Русской службе «Голоса Америки», что цель грузинской реферальной программы восстановить доверие этнических абхазов и осетин и что она не рассчитана на политический результат.

«В Тбилиси никто не ожидает, что в результате лечения в Грузии, политическая позиция сепаратистов изменится. Это было бы слишком наивным», – отметил политолог.

В случае если возрастет количество инфицированных и грузинские больницы переполнятся, Нодия не исключает, что возможно среди определенной части грузинского населения возникнет протест в связи с лечением на деньги из госбюджета жителей сепаратистских регионов, хотя на даном этапе, говорит Нодия, такой сценарий не предвидется, учитывая относительно низкие показатели распространения COVID-19 в Грузии,

При этом профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что учитывая изменение политического контекста, т.е. победы на выборах главы этого сепаратистского региона Аслана Бжании, который в ходе предвыборной кампании выступил за диалог Сухуми и Тбилиси, «что было совсем нелегко», бесплатное лечение этнических абхазов в грузинских клиниках предоставляет более реалистичный шанс развеять «пропагандистские мифы России». В частности, как отмечает эксперт, показать абхазам, особенно молодому поколению, которое выросло уже после изгнания грузинского населения из этого региона, что грузины – не враги.

При этом эксперт отметил, что через неформальные каналы Тбилиси уже оказал Сухуми помощь в медицинских средствах по борьбе с коронавирусом.

«Конечно, это не рекламируется и это не освещают в СМИ, но такие гуманитарные акты имеют место и сейчас, когда в Сухуми заговорили о диалоге, появился шанс хотя бы перестать видеть в друг друге врагов», – резюмировал Шарашенидзе.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.