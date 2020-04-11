Мнение: Кто победит? Человек-говно или человек-позитив? Правильно – человек-крыса!

11.04.2020, 19:40, Разное

На самом деле, это, конечно, про крысу – я для клик-бейта добавил, хотя – в это есть очень много правды. Вот, смотрите. Есть человек-говно – не будем говорить, но это один дурачок, который постоянно гадит у меня в блоге. Он сейчас сам вылезет в комментариях, не будем его называть, хотя это Костик. Телефон будет писать, можете позвонить – он добрый. Но говно. И есть я – телефона, правда, не дам, не факт что отвечу в комментариях, ибо и лень, и некогда – но вот – такой мистер-позитифф. Вам кто больше нравится? Или нет, вы кем быть хотите? Неужели говном?

Ну, серьезно – как можно постоянно скулить? Про человека-крысу мы еще дойдем – их есть у меня, в знакомых, некоторые уверен, обидятся – а виноват буду я. Но как есть.

Вот ваш покорный. Сегодня закрыл последний свой магазин и теперь я работаю на Ютубе. Должен рыдать – но не буду. Больше 10 лет я работал бизнесменом в торговле, а точнее, если брать мои два проекта, под 15 где-то. Успел побывать в ТВ-журналистом, и на радио получить достойную, кстати, награду. Писал в газеты, журналы, потом пошел в торговлю. Почему? Быстро можно было прокачаться – это правда. Но, миллиардов не набрал, хотя кое-что заработал. При этом мне не стыдно написать, что все кроссовки у меня ECCO – 5-7 летней давности. Набрал по случаю в 2014 кажется, ношу до сих пор. И чо? Вот – чо?

Знаю я, что лютые проблемы? Прямо сейчас читаю статью в "Эксперте" – какая жопа у сети "Читай-город", например. Жалко – да. Путин виноват? Вы смеетесь? Кстати, не будь вируса, а вы, что не верите Трампу, что Китай виноват (спойлер – скоро об этом статья) – "Читай-город" молотил бы миллиарды выручки и миллионы, далеко не рублей, владельцам. Хреново, что пострадают продавцы, но – это что какая-то уникальная сегодня вещь?

Мне жалко рестораторов? Жалко. Мне жалко барбершоперов – у меня у друга их четыре. Мне жалко даже конкурентов, кто частично выбил меня с рынка, встав в самый крутой ТРЦ, куда не встал я – побоялся и рад этому. Но, как может винить продавец паленых видеокассет, что перезаписывал их дома на видике, что пришли сначала ДВД, а потом и мерзкий Интернет. Кстати, все хуже, мои знакомые много лет зарабатывали на торрент-сайте, который еще раньше за "какие-то миллионы" выкупили. А теперь моя дочь смотрит мультики просто чз Интернет, когда жена подписалась на какой-то сервис за смешные абонентские рубли в месяц.

Давайте будем винить всех! Вайлдберис будем винить и тут же, можно я сегодня побалуюсь с лексикой, дрочить на Амазон? Пить горькую, как я сейчас – и жаловаться на гастрит, кстати, жалуюсь и Путина? Я давно говорю – хочу денег и не работать и поэтому – 11 лет без отпуска, а теперь еще и с ипотекой – и чо?

Влад Серов придумал Успехраша-ру – ночью в 2016 году – когда я уже бился три года с мудаками на одном известном томском сайте, который захватили фашисты, а хороший мальчик, его владелец – их поддерживал. Я писал все то, что происходит сейчас. Мальчик этот оказался такой же мразью, как все российские, почти, давайте оставим ноль целых хрен десятых, на погрешность, либералы. Улыбочка до ушей, а сам говно. Он от Костика отличается только тем, что Костик честный калдырь и мудак, а этот – весь красивый, розовый, прямо просится сказать словами известного актера "Мама у него про паровоз поет" – но тут не знаю, не будем наговаривать. Но говорят, родители там богатые, даром что сына из США не вылезает – сейчас не знаю.

Человек-говно – это не обязательно опустившися дегенерат, это может быть и вполне молодая тупая особь, кто ненавидит все вокруг, пишет везде гадости, не хочет работать, тут как Костик, но хочет – чтобы ему все были должны. Этих тварей пока мало, но все же начали ловить – пока не сажают правда, но как они красиво говорят на камеру, что расскаиваются. Ага, поверили.

Вот, правда, с 2009 года я ватник. Пережил закрытие двух моих бизнесов, два кризиса, сейчас третий – что я – рыдать должен? Всю жизнь думать, что буду пиратскими кассетами торговать? Для тупых – это аллегория. Конечно, нет. Вообще, все в мире относительно, кроме ускорения свободного падения и Томского пивзавода – местные шутку поймут, для неместных объясню – у нас шикарный мэр, владелец этого завода и шикарный завод. Наше пиво продают даже в Москве.

А по сути – я пришел к тому, что лучше радоваться. Иногда это сложно. Ребята, когда в 2008 разорялся мой первый бизнес и внезапно мне стали подкидывать халтуру, даже за давностью лет не скажу кто, но и те 600р в неделю, чтобы на бензин – мне было в радость! Потом там поймал, туда кривая вывезла. А мог бухать, кричать про Путина. А мог, как мой университетский друг – получить вакансию и стать, ага, смешно, программистом. Это смешно, потому что и я не стану, а он – стал. Ведь я-то учился на совесть – хотел игры делать. Но, внезапно, мой друг – оппозционер – стал получать не 35т.р. а …. 110 т.р.! Угадайте с одного раза – он стал запутинцем? Счас, конечно! Он стал его НЕНАВИДЕТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ – в этот кризис не потерял, он на госслужбе, уверен на удаленке – счас поносит РФ, тут без сюпризов. И это подводит нас к человеку-крысе!

Человек-крыса – это мое любимое. Они везде, отсюда название, хотя о чем вы подумали – тоже в теме, это вам – не рататуй (да, я знаю, что крысу зовут Рэми, идите в жопу, человеки-я-все-знаю). Человек-крыса – всегда страдает. Он получил хату в подарок, а вы ее заработали? Ему будет плохо – ваша-то лучше и плевать, что он за свою – не напрягался. Человек-крыса живет и хорошо живет на госконтрактах? Плевать – это вопреки Путину, ведь как еще можно ездить в Испанию, как не назло диктатору! Вот, бл, сейчас его заслать и оставить на годик – хрен. Он так жопу расставит – вы его ни в один грузовой отсек не затащите. А жопу он отъел – тоже из-за Путина – ну, вы знаете, пальмовое масло, дорогие коньяки, работа вредная, страна, говно опять же. Ведь там его ждут, ага – но тут приходиться страдать.

Чего меня так расперло? Да устал я, как собака серая. Кризис говорите? Да, что вы конченные, знаете о кризисе. Я как раз подхожу, но еще не совсем, к тому возрасту, когда развалился СССР при моем отце. Они почти, с мамой, накопили на машину и все сгинуло. Поэтому потом, когда у нас появилась сраная "копейка" – радости не было предела, а отец еще много лет, пока ее не разбил, но я уже поступил в универ, на ней ездил и возил помидоры. А до этого ходил туда пешком каждый или почти каждый день, чтобы сэкономить на автобусе – по 20 км. Пидерасты, вы сможете в день, после работы, а отец вставал в 6, на работе был до 16, приходил домой в 16 и возвращался в 23 где-то – ходить, поливать, окучивать и т.д. и т.п. У меня большая память, мрази, расскажите мне о ваших проблемах. Кстати, да, телефонов не было.

Я веду свой ЖЖ и свой Ютуб не только из-за денег, а ЖЖ вообще не платит – долбанные жопошники – а блогу три года, это сейчас я хрен забил, а мы боролись за место в рейтиге. Прзизнаю, был дебил.

Но, если бы я подумал, что все кончилось – я бы умер. Я устал, ребята, кто думает, как мне недавно сказал товарищ, а ему знакомые, что это просто – делать ролики. Ютуб большой – творите, когда наберете 100к подписчиков, врать не буду мне помогали – но – всеравно – напишите. А я устал, но не сдамся. Русские – не сдаются.

Ведь, во-первых, теперь это не только стиль жизни, но и моя жизнь. И куча проектов, я злюсь только от того, что плох, как организатор, чтобы их осилить все и быстро.

Во-вторых, я знаю, как живет человек-говно и человек-позитив. А человеком-крысой мне не стать. И воспитание не то, и просто, знаете – с детства не люблю крыс, хотя, ведь даже в старых детских книгах среди них очень хорошие попадаются.

Но, самое главное – человек-крыса может облажаться, я это видел, я это сейчас вижу – не скажу о чем я, ладно уж. С человеком-говно, думаю, все ясно, но уверяю – оба эти типа обязательно проявят себя, кроме одного мудака, который выпросил бан, а у меня это сделать очень сложно. Паситесь, товарищ бурундук с пулеметом – вы сами решили стать человеком-говно в моих глазах и оборзеть до невозможности с оскорблениями.

А человеком-позитивом, я правда понял наши великих актеров, как Миронов, Табаков, Тихонов – хотя я ни в коем случае не сравниваю себя с ними, а равняюсь на них – быть хорошо. Сложно, трудно. Но хорошо.

Да, без выводов. Сделайте сами. Можно – в комментах, буду почитать.

Счастья вам.