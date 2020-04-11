Стала известна стоимость лечения больного коронавирусом в КНР

11.04.2020, 19:30, Разное

Стала известна стоимость лечебных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом в КНР. На одного инфицированного пациента требуется потратить от 3 до 21,5 тыс. долларов.

Представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь объяснил, что большая разница в расходах на лечение зависит от того, в каком состоянии находится пациент. Если инфицированный особо критичен, то на его выздоровление может уйти больше 142 тыс. долларов.

Стоит отметить, что общественно-политическое интернет-издание «Газета.Ru» со ссылкой на российское государственное информационное агентство федерального уровня ТАСС сообщило, что на сегодняшний день в Китае 81,9 тыс. человек поставили диагноз COVID-19. 77,5 тыс. больных победили коронавирусную инфекцию, 3,3 тыс. – умерли.