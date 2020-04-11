В офисе зараженного коронавирусом премьера Джонсона рассказали о его самочувствии

11.04.2020, 19:30, Разное

Заболевший COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон понемногу выздоравливает. Такая информация предоставлена 11 апреля официальным представителем офиса британского лидера.

В заявлении, которое опубликовал помощник Бориса Джонсона, сообщается: “Премьер-министр продолжает делать большие успехи”. Ранее представители канцелярии рассказали о том, как политик проводит свой досуг в больнице. По словам сотрудников, он занимается просмотром кинофильмов, среди которых с особым удовольствием пересматривает трилогию “Властелин колец”. Также лидер Великобритании увлекается разгадыванием судоку. Его невеста Кэрри Саймондс регулярно переписывается с женихом, а недавно направила ему фотоснимок УЗИ их будущего малыша.

Неутешительный диагноз Бориса Джонсона был официально объявлен 27 марта. В начальный период он продолжал работу в условиях самоизоляции дома, однако впоследствии был госпитализирован и попал в реанимацию. Отмечается, что на протяжении болезни подключения к аппарату ИВЛ не требовалось и премьер-министр мог дышать самостоятельно. Недавно было сообщено, что он переведен в обычную палату клиники.