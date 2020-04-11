Disney готовит к выпуску игровой фильм о Робин Гуде

11.04.2020, 19:30, Разное

Компания Disney готовит к выпуску новый игровой фильм о Робин Гуде. Кинокартина создаётся по мотивам оригинального мультика 1973 года выпуска.

Сценаристом киноленты стал Кари Гранлунд, который известен по своей работу над ремейком «Леди и Бродяги». Режиссёром выступает не менее знаменитый Карлос Лопес Эстрада, получивший признание за создание кинокартины «Слепые пятна» и работой над сериалом «Легион».

Как и в оригинальной ленте, основными действующими персонажами станут животные. Их оживят с помощью современной технологии CGI. Робин Гуд также станет мюзиклом, а первый выход запланирован на фирменной стриминговой платформе Disney+. Когда именно стоит ожидать релиза — не уточняется.