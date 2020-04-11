 

Дмитрий Песков: “Решение Владимира Путина о режиме самоизоляции спасло Россию от американского сценария развития событий”

11.04.2020, 19:17, Разное

Дмитрий Песков дал оценку действиям Владимира Путина в условиях эпидемиологической угрозы из-за коронавируса. Пресс-секретарь главы государства констатировал, президентское решение о вводе режима самоизоляции спасло Россию от американского сценария развития событий.
Известно, в настоящий момент именно США стали лидером по числу заболеваемости COVID-19 в мире. Данные, предоставленные сотрудниками университета Джонса Хопкинса, указывают, в течение последних суток в Североамериканской державе от коронавируса скончалось 2 108 человек, а общее число заболевших приблизилось к 500 тысячам. Учитывая эти цифры, нет сомнения, эпидемия в этой стране пойдёт на спад не скоро. Общая же статистика за весь период существования пандемии указывает, недуг в Соединённых Штатах уже унёс свыше 18 тысяч пациентов, треть из которых проживала в Нью-Йорке. Дмитрий Песков подчеркнул, в РФ статистика в десятки раз меньше, а это указывает на верность и своевременность принятого решения главой государства. Представитель Кремля подчеркнул, правильное решение Владимира Путина позволило избежать больших человеческих жертв, сумев реализовать эффективные меры для борьбы с вирусом.

Отмечается, в РФ на данный момент зафиксировано 13 584 заразившихся. Из них в числе скончавшихся значатся 106 пациентов. В то же время процент поправляющихся начал увеличиваться, и из больниц выписано 1 050 граждан. Ещё одна положительная динамика, это сокращение числа новых ежесуточно поступающих в клиники людей.



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