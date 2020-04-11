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11.04.2020, 19:15, Разное

В Москве приостановили все работы по благоустройству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По указанию мэра Москвы Сергея Собянина мера действует с полуночи 11 апреля и до особого распоряжения. Исключение сделают только для аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.

На прошлой неделе мундеп округа Красносельский Илья Яшин обратил внимание на ремонтные работы по замене плитки у станции метро «Чистые пруды». В префектуре ЦАО объясняли, что работы велись по жалобе жителей города и речь не идет о полной замене. Собянин тогда же говорил, что нельзя остановить крупные проекты по благоустройству, строительству метро, дорог и жилья. Он уточнял, что все это позволяет сохранять миллионы рабочих мест.

Накануне мэр Москвы анонсировал ужесточение ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. Согласно указу Собянина, в столице будет приостановлена работа большинства предприятий и организаций. Под запрет, в том числе, попали все ремонтные и строительные работы, за исключением возведения объектов медицинского назначения.

Кроме того, со следующей недели поэтапно будет вводиться пропускной режим. На первом этапе он будет действовать для поездок на работу, на втором — для других целей. На третьем этапе в случае необходимости ограничат движение внутри района.

Источник: Новая газета



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