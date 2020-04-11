Ученые объяснили, может ли боль в глазах быть симптомом коронавируса

11.04.2020, 19:09, Разное

Поисковые запросы о боли в глазах в период вспышки COVID-19 резко увеличились. Ученые объяснили, может ли быть такой признак симптомом коронавируса.

Согласно имеющимсяданным, покраснения и болезненные ощущения в области глаз были характерны для жителей регионов, где уровень заражения новым вирусом является достаточно высоким. Речь идёт о Нью-Йорке, Коннектикуте, а также Нью-Джерси.

Китайские эксперты в своем отчёте указали, что из 38 людей с вирусом у 12-ти были замечены воспалительные процессы в глазах. Симптомом COVID-19 было покраснение органов зрения, наблюдавшееся у 1-3% диагностируемых. Ученые провели анализ более тысячи случаев этого заболевания. Как выяснилось, конъюнктивит был выявлен только у 0,8% людей с COVID-19.