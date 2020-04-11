“Можно простить”: Катя Гордон дала комментарии по поводу побоев Павла Прилучного

11.04.2020, 19:09, Разное

Недавно в Сети появилось видеообращение актрисы Агаты Муцениеце, заявившей о побоях со стороны своего мужа Павла Прилучного. Скандальную ситуацию для авторитетного отечественного издания MK.ru прокомментировала известный адвокат Катя Гордон.

Звездный юрист полагает, что, несмотря на озвученные ранее намерения, “красивого развода” у актеров не получилось. Для такого благополучного исхода ситуации, по мнению Гордон, необходимо полное исчезновение чувств друг к другу, что в данном случае не нашло проявления. С другой стороны, адвокат все еще надеется, что у супругов еще сможет наладиться семейная жизнь. Что же касается агрессивного поведения Прилучного, Гордон объясняет такую грубость вспышкой агрессии, спровоцированной эмоциональной ошибкой, которую “можно простить”. Она надеется, что артист извинится перед женой и сможет в итоге достойно пройти испытание. К слову, Агате Муцениеце юрист пообещала свою помощь при необходимости.

Видеообращение актрисы было опубликовано в микроблоге её матери Нонны Муцениеце. В нем телезвезда пояснила о том, что Павел Прилучный в условиях домашнего карантина начал злоупотреблять алкоголем, в результате чего смог дойти до рукоприкладства, выгнав в итоге её с детьми из дома, несмотря на разгар пандемии.