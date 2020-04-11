Уточнены сотрудники московских предприятий, которые смогут выходить на работу

11.04.2020, 19:08, Новости дня

Московский экономический штаб сказал указ главы города Сергея Собянина о приостановке очного посещения работы сотрудниками предприятий городских отраслей с 13 по 19 апреля.

«На местах смогут находиться специалисты, поддерживающие процессы, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей (например, откачка воды из котлованов). Также на работу будут выходить сотрудники, которые охраняют ключевые предприятия или объекты», – пояснили в штабе, передает РИА «Новости».

В субботу в ГУ МВД столицы сообщили, что полицейские начали дежурство на всех въездах в Москвы, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.

Напомним, вечером в пятницу Собянин объявил о постепенном введении пропускной системы в Москве со следующей недели.