 

Росавиация назвала ближайшие рейсы с возвращающимися россиянами

11.04.2020, 19:08, Новости дня

Российские авиакомпании в воскресенье вернут граждан страны из Сеула, Токио, Банкока, сообщила Росавиация.

«В график вывозных рейсов на 12 апреля включены два рейса из Сеула. Авиакомпания «Аврора» доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек. Планируется, что 12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией «Уральские авиалинии» в Россию вернутся 200 россиян», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Кроме того, в графике рейсов на воскресенье есть рейс «Аэрофлота» из Токио в Москву. В понедельник авиакомпания привезет в Москву россиян из Подгорицы и Мадрида. С этих направлений ожидается прибытие порядка 500 человек.

Ранее Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочиями согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь РФ вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году.



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