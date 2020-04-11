Рентгенологов хотят обезопасить от коронавируса при помощи телемедицины

11.04.2020, 19:05, Разное

Для начала Сергей Морозов напомнил про преимущества компьютерной томографии перед ПЦР-диагностикой. По его словам, они заключаются в следующих аспектах:



В ряде случаев чувствительность у ПЦР ниже

Мазок не всегда берут правильно

Само по себе наличие вируса в меньшей степени определяет тактику лечения, чем клиническая картина заболевания

“У тестов на ПЦР и антитела чувствительность сравнительно невысока. Очень часто в начальной стадии заболевания ПЦР оказывается отрицательной. Плюс не всегда берут правильно материал для сдачи ПЦР. Например, берут мазок из носа тогда, когда вирус уже опустился ниже”, – пояснил специалист. По словам Морозова, само по себе наличие вируса меньше определяет тактику лечения, чем клиническая картина заболевания. При этом не более 10 процентов требуют стационарного лечения. “Лёгкие формы (болезни) могут лечиться дома. Как отличить лёгкую форму от тяжёлой? Это КТ. Чувствительность у КТ больше 97%, если она правильно интерпретируется. При лихорадке выше 38 градусов, если есть подозрения на вирус, на КТ вероятнее всего будут выявлены признаки вирусной пневмонии. Это очень характерная картина”, – рассказал Морозов.



Именно поэтому, по словам Морозова, в условиях пандемии коронавируса очень важна компьютерная томография для решения о госпитализации или помещении в реанимацию, “равно как и о выписке”. “Соответственно необходимо обеспечить оперативный анализ большого количества исследований. Для этого надо обезопасить персонал”, – подчеркнул специалист. Он напомнил, что там, где находится аппарат (КТ или рентген), с пациентом должен работать помощник рентген-лаборанта – медсестра. Также, по мнению Морозова, для помощи персоналу медучреждения могут привлекаться учащиеся медицинских ВУЗов и колледжей. “Рентген-лаборант работает в операторской, к пациенту не выходит. А врач-рентгенолог не должен заходить в операторскую. Отдельно работает медсестра или студент, отдельно – лаборант, который запускает сканирование, и отдельно – врач-рентгенолог, при этом последний может работать удалённо. Например, из дома”, – рассказал Морозов, подчеркнув, что в настоящее время тестируются всевозможные технические варианты удалённой работы врачей. Назвать конкретные сроки, в которые проект будет реализован, врач затруднился. По его словам, всё оборудование поликлиник уже подключено к ЕРИС, в настоящее время продолжается подключение стационаров.



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