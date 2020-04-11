Ученые детально описали процесс заражения организма коронавирусом

11.04.2020, 18:53, Разное

Учёные детально описали процесс заражения и поражения организма коронавирусом. Они также рассказали о всех симптомах и причинах летального исхода.

Процесс заражения новым вирусом COVID-19 подробно описал учёный Ник Роутли в своей научной работе. Он сообщил, что в организм коронавирус проникает через нос или рот. Именно эти области нуждаются в повышенной защите. Как только клетки вируса попадают в организм, то они тут же скапливаются в альвеолах лёгких. Там вирус использует специальный протеин для «захвата» здоровых клеток и начинает активно размножаться, используя для этого питательные вещества, выделяемые организмом. В итоге клетка погибает, высвобождая ещё больше заражённых частиц, которые поражают соседние ткани. Это приводит к активизации иммунной защиты человека.

В основном (80-85%) последствия заражения COVID-19 аналогичны обычному гриппу и проходят без стороннего вмешательства, пишет интернет-издание Regnum. Несмотря на это, в некоторых случаях иммунная защита провоцирует гиперцитокинемию. В этом случае защитная функция организма наносит больше вреда, чем сам вирус. Именно из-за этого происходит резкое ухудшение состояния пациента и развивается острый респираторный дистресс-синдром, требующий подключения к аппарату ИВЛ.