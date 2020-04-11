ОП проведет вебинар для наблюдателей на голосовании о поправках к Конституции

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11.04.2020, 18:53, Новости дня

16 апреля пройдет вебинар по обучению общественных наблюдателей в рамках подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции.

Вебинар пройдет 16 апреля в 13.00 мск, сообщается на сайте Общественной палаты.

На вебинаре участникам представят стандарт, в соответствии с которым наблюдатели будут осуществлять общественный контроль за голосованием по поправкам в Конституцию, а также вопросы подготовки самих наблюдателей. Стандарт общественного наблюдения при проведении общероссийского голосования был подготовлен Общественной палатой. Документ будет способствовать осуществлению наблюдения за соблюдением законности и объективной оценке процедуры.

Обучение проведет руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

До введения режима самоизоляции система общественных палат провела более 160 мероприятий в 81 регионе страны. В настоящее время мероприятия продолжаются в удаленном режиме в формате видеоконференций и вебинаров.

В законе о поправке к Конституции указано, что для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Федерации назначают наблюдателей.

Общественная палата Российской Федерации представила положение о порядке приема предложений о кандидатурах и назначения наблюдателей – в нем сделано все, чтобы сделать процедуру направления максимально демократичной, а спектр привлеченных организаций максимально широким.

Согласно этому подходу, на данный момент системой общественных палат уже подписаны соглашения об участии в общественном наблюдении за голосованием с 1044 общественными и политическими структурами, включая 12 политических партий.



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