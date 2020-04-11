США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

11.04.2020, 18:48, Новости дня

США стали лидером по числу жертв от коронавируса, сообщил Университет Джона Хопкинса.

На данный момент в Соединенных Штатах зарегистрировали 18 тыс. 860 летальных исходов, в Италии – 18 тыс. 849, передает ТАСС со ссылкой на данные университета.

Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 783 человека, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Ужасная новость заключается в том, что вчера (в пятницу) скончались 783 человека», – сказал Куомо. Он добавил, что это не самый высокий из зафиксированных показателей, 8 апреля в штате от болезни умерли 799 человек.

«Общее число умерших [в штате] составляет – 8627, оно выросло с 7844», – сказал Куомо.

Власти США ожидали, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. американцев. Позднее американский президент Дональд Трамп сообщил, что сейчас ожидается от 55 тыс. до 75 тыс. жертв.