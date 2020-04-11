 

Украинским военным не хватает защитных средств от коронавируса – министр обороны

11.04.2020, 18:42, Новости дня

В условиях распространения коронавирусной инфекции украинским военнослужащим не хватает защитных средств. Об этом министр обороны Украины Андрей Таран сообщил 10 апреля в интервью ТСН.

“Откровенно говоря, нет. Не хватает. Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу, и очень благодарны руководству государства, которое выделяло изначально, от первого самолета, который прилетел из Китая, нам было выделено значительное количество средств”, – сказал он.

Министр отметил, что у оборонного ведомства есть три передвижные мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19.

“Лаборатории с уникальными возможностями. Одна лаборатория ориентирована для помощи Минздраву и проведения таких тестов на западном направлении. И по одной лаборатории – на Донецком и Луганском направлениях. Они там сейчас физически расположены”, – объяснил Таран.

По его словам, тестирование проводится вместе со специалистами Минздрава.

“Лаборатории тестируют не только военных, но и удовлетворяет потребности всего гражданского населения”, – подчеркнул Таран.

Он отметил, что в Вооруженных силах Украины пять случаев коронавирусной инфекции, и один человек умер.

По данным на утро 11 апреля в Украине общее количество инфицированных коронавирусом составило 2511, зафиксировано 73 летальных исхода.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса на 11 апреля, количество инфицированных в мире превысило 1,7 млн, из них почти 390 тыс. вылечились, а 104,8 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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