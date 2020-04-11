Украинский бизнесмен с друзьями пытался попасть на отдых в Канны, предлагал взятку полиции

11.04.2020, 18:42, Новости дня

Группа из семи мужчин в возрасте от 40 до 50 лет (среди них были как минимум по одному гражданину Украины, Хорватии, Германии, Франции и Румынии) и трех женщин в возрасте от 24 до 27 лет наняли частный самолет для перелета из Лондона во Францию. Компания собиралась отдохнуть на арендованной вилле в Каннах. Об этом, ссылаясь на источники, пишет британский таблоид The Daily Mirror.

По информации издания, их самолет приземлился в Марселе, после чего они должны были на трех вертолетах отправиться в Канны, однако компания была задержана местной полицией.

По данным Daily Mirror, украинец предлагал взятку полицейским, чтобы его и друзей пропустили в Канны. “У меня есть деньги, давайте поговорим”, – цитирует бизнесмена источник таблоида в полиции.

“[Украинец] сказал, что все они отправятся на виллу и там изолируются, и что проблем не будет. Но это была явно развлекательная поездка и в рамках мер по сдерживанию [эпидемии коронавируса] это строго запрещено”, – .

Собеседник издания заявляет, что именно украинский бизнесмен оплачивал перелет и аренду виллы. Организатором поездки выступил неназванный гражданин Хорватии, который работает в сфере финансов и недвижимости.

После инцидента девять человек вернулись в Лондон, один – в Германию. Имен бизнесменов и их спутниц издание не приводит.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции, которая продолжается в Европе с конца февраля – начала марта, почти все страны континента ограничили или полностью запретили пассажирские авиаперевозки. Пересечь границу можно только по уважительной причине и отдых на вилле к ним не относится, отмечает Daily Mirror.