МИД Чехии резко отреагировал на открытие в России уголовного дела против властей Праги

11.04.2020, 18:42, Новости дня

Министерство иностранных дел Чехии “категорически отвергло” вмешательство России во внутренние дела Чешской Республики в связи с открытием Следственным комитетом РФ уголовного дела против муниципальных властей Праги из-за демонтажа памятнику советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом говорится в заявлении чешского внешнеполитического ведомства, опубликованном 10 апреля.

“Министерство иностранных дел Чехии категорически отвергает вмешательство государственных органов РФ во внутренние дела Чешской Республики. Если власти России продолжат свои конфронтационные заявления и действия в том же духе, это станет сигналом того, что они утратили интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами”, – сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что местное самоуправление в Чехии “является неотъемлемой частью конституционного строя” и “судебное преследование демократически избранных представителей иностранным государством за выполнение их мандата недопустимо”.

Также МИД указывает, что Чехия уважает всех погибших красноармейцев, которые боролись за освобождение страны во время Второй мировой войны, и напоминает, что, кроме россиян, за освобождение тогдашней Чехословакии боролись “украинцы, белорусы и другие народы тогдашнего СССР”.

“Памятник маршалу Конева является военным мемориалом и подпадает под действие Договора о дружбе и сотрудничестве 1993 года, но перемещение статуи не противоречит его формулировке. Однако мы хотели бы напомнить российской стороне, что, хотя Чешская Республика должным образом заботится о 4224 военных могилах, памятниках или мемориалах, на которые, в отличие от статуи маршала Конева, распространяются положения Соглашения между правительством Чешской Республики и правительством Российской Федерации, военные мемориалы павших чехословацких легионеров в Самаре, Новокуйбышевске и других местах в РФ до сих пор не восстановлены”, – подчеркивается в заявлении.

В ведомстве добавили, что “если бы РФ была заинтересована в получении статуи маршала Конева, ей пришлось бы договориться с владельцем памятника, и это не МИД Чехии”.

Во время Второй мировой войны Прага – на тот момент столица Чехословакии – была освобождена в результате Пражской наступательной операции 6–11 мая 1945 года. Конев был одним из командующих советской группой войск.

Однако в Чехии к Коневу относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года. В 2018 году Чехия признала эти события вторжением и оккупацией.

Памятник Коневу демонтировали 3 апреля 2020 года. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж пошутил, что сделали это из-за несоблюдения карантина, потому как Конев был без маски. Чешские власти заявляли, что планируют поместить памятник в Музей памяти XX века.

После демонтажа памятника Следком РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). “Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом”, – заявили в СК.