 

Теннисист Рафаэль Надаль примет участие в киберспортивном турнире

11.04.2020, 18:41, Новости дня

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль примет участие в киберспортивном турнире по игре Tennis World Tour. Соревнования по виртуальному теннису пройдут с 27 по 30 апреля.

Организаторами киберспортивного соревнования выступили организаторы теннисного турнира в Мадриде. Как сообщает SportGame.Pro, участие в турнире также примут француз Люка Пуй, американец Джон Изнер, британец Энди Маррей немка Анжелика Кербер, испанка Карла Суарес-Наварро и нидерландка Кики Бертенс.

Hold on to your hats! 🎩 Here are four more players who have confirmed their participation in the #MMOPEN Virtual Pro! 🎮 @RafaelNadal, @kikibertens, @JohnIsner and @fioferro will square off virtually in a couple of weeks! 🍿#PlayAtHome pic.twitter.com/zuCDIOl3ZM

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 11, 2020

Ранее из-за распространения инфекции COVID-19 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) отменили все весенние турниры, включая турнир в Мадриде, который должен был пройти с 1 по 10 мая.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся превысило 1,7 миллиона человек, из которых 104 тысячи скончались.



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