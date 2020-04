Теннисист Рафаэль Надаль примет участие в киберспортивном турнире

11.04.2020, 18:41, Новости дня

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль примет участие в киберспортивном турнире по игре Tennis World Tour. Соревнования по виртуальному теннису пройдут с 27 по 30 апреля.

Организаторами киберспортивного соревнования выступили организаторы теннисного турнира в Мадриде. Как сообщает SportGame.Pro, участие в турнире также примут француз Люка Пуй, американец Джон Изнер, британец Энди Маррей немка Анжелика Кербер, испанка Карла Суарес-Наварро и нидерландка Кики Бертенс.

Ранее из-за распространения инфекции COVID-19 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) отменили все весенние турниры, включая турнир в Мадриде, который должен был пройти с 1 по 10 мая.

