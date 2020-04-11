Россия и США создадут рабочую группу по космосу

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11.04.2020, 18:41, Новости дня

У РФ и США есть вопросы по космосу, которые следует обсудить в скором времени. Как рассказал РИА Новости в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, для этой цели Москва и Вашингтон договорились создать рабочую группу по космосу. По словам Рябкова, РФ ждет от США предложений тем, по которым пойдет работа. Состав группы пока не сформирован, уточнил дипломат.

Ранее Замгоссекретаря США Кристофер Форд рассказал, что тема поведения двух стран в космосе затрагивалась во время его январской встречи с Рябковым в столице Австрии.

"Мы хотели бы услышать от американцев конкретную реакцию на те идеи и соображения, которые мы им недавно передали", — заключил Рябков.



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